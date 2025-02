Laura Escanes duda de la felicidadd de Kiko Matamoros y Marta López: "¿A ver si no están tan bien en casa?"

MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, Laura Escanes ha vuelto a explicar sus polémicas palabras sobre la diferencia de edad en las relaciones sentimentales, unas declaraciones que también han tenido réplica por parte de parejas como la formada por Kiko Matamoros y Marta López Álamo en la que la que la edad es solo un número. En esta ocasión Laura acudía a los premios Genz y aprovechaba la ocasión para responder a la pareja tras sua ataques. "¿A ver si no están tan bien en casa?" respondía la joven cuando le recordaban las palabras de Kiko Matamoros en las que la acusa da 'escupir hacia arriba'. "Yo estoy muy tranquilita. Yo es que no escupo nada, entonces... Nada más que añadir, yo que sé. Estoy muy tranquila y muy feliz y muy agradecida por todo el trabajo que tengo, la gente que me rodea y todo está genial, la verdad" sentenciaba.

Una vez más en el centro de la polémica, Laura dejaba muy claro cuál es su postura ante la diferencia de edad en las relaciones tras haber estado casada con Risto Mejide, 21 años mayor que ella. "Lo que os he dicho siempre, yo fui muy feliz hasta que dejé de serlo y no pasa nada. Y la diferencia de edad es complicado. Yo sigo manteniendo mi opinión, que para eso lo he vivido y puedo explicar cómo me siento" analizaba la joven. Centrada en sus proyectos profesionales y personales, Laura también puntualizaba que a su compañero Miki Núñez tan solo le une una bonita relación de amistad: "Miki es maravillosa, no, nos llevamos súper súper bien. Es un compañero de diez y yo ojalá muchos años trabajando con él, porque es maravilloso". Ante las noticias falsas que continuamente se publican sobre su vida amorosa, Laura aprovechaba los micrófonos de Europa Press para aclarar: "Yo cuando ya salen tantas noticias ya sabes que tampoco hago mucho caso, es como... O sea, a veces sí que me molesta más, otras pues miro para otro lado y ya está, porque si no es que no viviría".

Al tanto de lo sucedido con Anabel Pantoja y su hija Alma, Laura prefiere ser discreta al opinar sobre ello ya que, como madre, sabe lo difícil y delicado que puede llegar a ser: "Cuando eres madre, yo creo que los consejos ya los das como con pinzas. Yo creo que cada uno hace lo que cree oportuno, lo que piensa que es lo mejor para su caso, para su familia. También puedo entender que en momentos de tanta polémica a lo mejor sea necesario hablar para zanjar un poco y para no dar más que hablar, no lo sé".