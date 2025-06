Laura Sánchez, el emocionante momento que ha vivido en El Rocío con su hija Naia, y Manuel Escribano muy presente

MADRID, 6 Jun. (CHANCE) -

Día muy especial para Laura Sánchez, que fiel a su cita con El Rocío, este año ha hecho el camino desde su Huelva natal acompañada por la mejor de las acompañantes, su hija Naia -fruto de su relación con el exfutbolista Aitor Ocio- de 18 años, que instalada en Estados Unidos desde principio de curso, ha vuelto a España para disfrutar de unas vacaciones en familia.

Su primer plan, cumplir con la tradición y hacer por primera vez la romería al completo, por lo que ha sido bautizada en el vado del río Quema antes de afrontar la etapa final antes de llegar a la ermita de la 'Blanca Paloma', ante la orgullosa y emocionada mirada de la modelo, con la que ha derrochado complicidad y sonrisas presumiendo de lo unidas que están a pesar de la distancia.

Laura, que ha derrochado estilo con un look rociero compuesto por falda blanca con lunares azulones y remate de volantes a cuadros en el mismo tono, blusa blanca con manga corta con maxi volante, mantoncillo rojo y sombrero tipo pamela para protegerse del sol, ha tenido muy presente en este momento tan especial a su novio Manuel Escribano, con el que acaba de celebrar su primer aniversario de amor.

"Ha sido un momento muy bonito. Se acaba de bautizar, porque el año pasado hizo nada más que dos días y este año hace el camino entero y se acaba de bautizar y ha sido muy emotivo. Me ha hecho ilusión porque le ha bautizado mi socio, mi hermano, mi vida, Javi. Y le ha puesto Rocío, Rocío del Rocío" ha explicado emocionada, revelando por qué no les ha podido acompañar el torero: "Podrá venir a lo mejor, al final ya en la vuelta, porque está en San Isidro, Madrid, toreando. Torea mañana".

A corazón abierto, Laura ha confesado que no le da miedo cuando Manuel se enfrenta a un toro porque "él me da tranquilidad, la verdad. O sea, es un gran profesional y un artista de lo suyo. No quita que la intranquilidad exista, pero bueno, es su profesión y lo he conocido así y así quiero que siga". "Está hecho para eso. O sea, es su ser, nada más que se rinde a torear y a entregarlo todo en cada tarde, da igual la plaza que sea" ha asegurado.

Revelando que están muy felices, la modelo ha dejado claro que por el momento no tienen planes de boda, explicando que "vivimos el día a día, somos ya dos personas adultas y si llega el momento de llegar a eso, no pasa nada. Es como nos acompañamos".