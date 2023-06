Lolita Flores recuerda emocionada a Carmen Sevilla: "Llevaba ya ida muchísimo tiempo, pero ha sido un palo"

MADRID, 29 Jun. (CHANCE) -

Coincidencias del destino, Elena Furiase ha presentado su primer libro, 'El mundo secreto de Árbal', un día después del fallecimiento de uno de los rostros más queridos de nuestro país, muy cercana a la familia Flores, Carmen Sevilla.

Una cita muy especial en la que una orgullosa Lolita Flores nos ha hablado no solo de la desconocida faceta de escritora de su hija, sino también de la muerte de la emblemática artista, una de las mejores amigas de su madre Lola Flores y madrina de su hermana Rosario, de la que confiesa que se despidió hace muchísimos años.

- CHANCE: Supongo que orgullo de madre de hija escritora.

- LOLITA: Por supuesto, hoy vengo de madre de la artista, en este caso madre de la escritora.

- CH: Qué pensaste cuanto te enseñó el cuento.

- LOLITA: Yo lo conozco desde que empezó, con 13 o 14 años, me leía algunas cosas, me pedía opinión, aparte de este tiene muchos más, pero este es el primero que se ha atrevido ella a sacar.

- CH: Eres sincera o te puede el amor de madre.

- LOLITA: Yo soy sincera, el amor de madre, en esos sentidos, cuestión trabajo y profesionalidad, no.

- CH: Lo has leído ya.

- LOLITA: Sí, lo estoy leyendo cuando puedo, cuando me dejáis.

- CH: Has notado influencia tuya.

- LOLITA: No, para nada. Yo no tengo esa imaginación que tiene ella, desde muy chiquitita, desde que era una niña muy pequeña ya se ponía delante del espejo y hacía monólogos ella sola, tiene una cabeza privilegiada.

- CH: Qué hubiera dicho tu madre.

- LOLITA: Mi madre lo hubiera sacado mucho antes no hubiera esperado hasta ahora, la hubiera empujado mucho antes.

- CH: Siempre decíamos Lola de España y ahora decimos Carmen de España

- LOLITA: Perdonarme, yo sé que es la pregunta del día, para mí Carmen llevaba ya ida hace muchísimo tiempo. Lo he puesto en Instagram, la he echado muchísimo de menos, ha sido un palo saber que se ha ido, pero yo respeto absolutamente todo y no voy a decir nada.

- CH: ¿Has podido despedirte de ella?

- LOLITA: Yo me despedí de ella cuando lo tuve que hacer, hace 14 o 15 años, hablé con ella por teléfono y fue la última vez que hablé con ella, Yo sabía que estaba malita.

- CH: Recuerdas lo que te dijo.

- LOLITA: No, ni lo voy a comentar, ni lo voy a decir ni voy a hablar más del tema.

- CH: Qué te llevas.

- LOLITA: Su amor y su cariño.

- CH: Tu hijo Guillermo también está aquí, ahora tiene pareja

- LOLITA: Eso se lo preguntas a él que lo tienes aquí, si él te quiere contestar que te conteste. Yo te puedo hablar de ‘El mundo secreto de ‘Arbal’ ya me he aprendido el nombre, antes decía otro. Todos tenemos un mundo secreto, pero hay algunos que se escriben y otros que no.

- CH: Cuál es el tuyo

- LOLITA: Ya lo escribirá mi hija, no te preocupes. ‘El mundo secreto de Lolita’.

- CH: Tanto Elena como Alba llamaban a Lola Flores Ole Ole. Como te llaman a ti.

- LOLITA: Agüela Lolita, con G. Cosa que yo les inculco desde muy chiquititos.

- CH: ¿Cuál es tu misión en la vida?

- LOLITA: Ver crecer a mis hijos, a todos los niveles, verlos crecer como artistas, profesionales y sobre todo ver crecer a mis nietos. Lo que Dios me dé de vida, se lo agradeceré.

- CH: Eres consentidora.

- LOLITA: Totalmente. Hacen conmigo lo que les da la gana. De todas formas, mis hijos también han sido consentidos por mí, algún grito que otro se han llevado, la niña esta Sara (protagonista del libro) tiene un poquito de Elena, algún que otro portazo ha dado.

- CH: Ese reconocimiento que ha tenido tu madre del colectivo LGTBI.

- LOLITA: Para mí muy emocionante, lo puso en Instagram, me hinché a llorar, estuve llorando prácticamente todo el evento porque pusieron vídeos, luego salió un imitador de ella maravilloso, me trataron maravillosamente bien y es un colectivo que ha estado en mi casa siempre, aquí en el libro hay un ogro que se llama Risorio, que también pertenece a ese colectivo, la misma educación que nos ha dado mi madre a nosotros, queriéndolos, admirándolos y respetándolos, esa educación se la he dado yo también a mis hijos, en este libro está reflejado.

Cargando el vídeo....