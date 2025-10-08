Lorena Gómez: feliz en el teatro y reticente a hablar del tema musical de su cuñado, Sergio Ramos

MADRID, 8 Oct. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, Lorena Gómez se ha dejado ver este miércoles en el estreno de 'Wicked El Musical' y allí ha hablado sobre su nueva etapa profesional con una sonrisa en su rostro que refleja lo feliz que está siendo.

La artista ha asegurado ante las cámaras estar viviendo "muy buen año" porque "estoy contenta, bien y tranquila, haciendo lo que quiero"... que no es otra cosa que un musical en el que desnuda sus sentimientos ante el público.

Exprimiendo al máximo esta nueva etapa en su carrera profesional, encima de los escenarios, pero protagonizando ‘Rincones. El amor, ¿merece la pena?', Lorena ha confesado estar "feliz". Nada tiene que ver con los programas de televisión en los que ha participado porque esto "es una acción reacción momentánea y es muy bonito y súper gratificante".

Sin embargo, también ha sido preguntada por su cuñado, Sergio Ramos, quien ha sido criticado duramente a través de las redes sociales en las últimas semanas tras hacer pública su última canción, 'Cibeles'.

A pesar de que el futbolista siempre se ha mantenido unido al mundo de la música, muchos no entienden por qué el futbolista se ha atrevido de nuevo a probar suerte y, además de tildarle de 'intruso', han aprovechado para arremeter contra él. Sin embargo, el marido de Pilar Rubio también ha contado con rostros conocidos que han dado la cara por él.

Hoy se le ha preguntado a Lorena Gómez por ello y, lejos de dar su opinión, ha preferido guardársela -siempre derrochando simpatía y explicando que ya la hizo pública hace unos días- para no seguir alimentando la polémica.