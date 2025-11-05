Lucas sonríe se toma a risa las informaciones sobre su delicada situación económica

MADRID, 5 Nov. (CHANCE) -

Manteniéndose al margen de todas las informaciones que están saliendo a la luz sobre él desde que se hizo oficial el fin del grupo 'Andy y Lucas', Lucas se ha tenido que enfrentar al testimonio de su expromotor, Álvaro Molina, y las insinuaciones que ha hizo en '¡De viernes!' sobre su personalidad.

Además, estos días se ha llegado a publicar que el artista estaría en una delicada situación económica ya que todos los bienes a su nombre estarían hipotecados... una información por la que se le ha preguntado este miércoles.

Sonriendo ante las preguntas de la prensa sobre la situación que atraviesa, Lucas no ha aclarado si es cierto que sus problemas económicos habrían hecho mella en la desintegración del dúo: "No quiero aclarar nada, gracias".

Además, sobre las declaraciones de Álvaro sobre su comportamiento y las insinuaciones que hizo sobre determinados malos hábitos, el artista no ha querido confirmar si va a tomar medidas legales: "Gracias, pasad un buen día".