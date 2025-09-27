Lucía Entrecanales y Laszlo Bene se dan el 'Sí, quiero' rodeados por la alta sociedad española

Lucía Entrecanales y Laszlo Bene salen de la Iglesia Hospital de Tavera tras darse el "sí quiero" a 27 de Septiembre de 2025 en Toledo (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 27 Sep. (CHANCE) -

Lucía Entrecanales y Laszlo Bene se han dado el 'Sí, quiero' este sábado 27 de septiembre en la Iglesia Hospital de Tavera, en Toledo, rodeados de todos sus seres queridos entre los que se encuentran grandes rostros conocidos de la alta sociedad española.

La Duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe-Langenburg; Christian de Hannover -hijo de Ernesto de Hannover-, acompañado por su mujer, Alessandra de Osma; o Miriam de Ungría se han dejado ver entre los invitados a la ceremonia.

La novia, hija de Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente ejecutivo de la compañía Acciona, pertenece a una de las familias más influyentes a nivel nacional. Lucía se graduó en Psicología y más tarde complementó sus estudios con un máster de Comunicación de Moda en Londres.

Por su parte, Laszlo es hijo de Katharina Bene y Laszlo Bene, estudió Relaciones Internacionales y desde 2005 es manager de Dcycle. Ahora, tras anunciar su compromiso matrimonial el pasado mes de febrero, los novios ya han sellado su amor con una bonita ceremonia y rodeados de sus seres queridos.