Lydia Lozano vuelve al trabajo tras la última intervención de Charly: "Va muy despacio"

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -
El marido de Lydia Lozano tuvo que ser intervenido de nuevo debido a una bacteria que le está afectado a un órgano vital y esto ha hecho que la colaboradora de televisión no se separe de su lado en estas últimas semanas. Además, ha sido protagonista de la revista Semana este miércoles al romper a llorar en mitad de la calle por el momento que está atravesando.
Sin embargo, parece que Charly está recuperándose poco a poco porque este viernes Lydia se ha dejado ver en las inmediaciones de Telecinco para colaborar en '¡De viernes!' esta noche.
"Lo primero que me ha dicho es que venga a trabajar porque tengo la cabeza como la niña del exorcista", ha confesado la periodista en exclusiva para las cámaras de Europa Press. Una situación que parece reconducirse y que le hace estar "más tranquila" a la colaboradora.
En cuanto a cómo está su marido, Lydia ha desvelado que "un poquito" mejor y que "va muy despacio, pero bien". Poco a poco, la comunicadora más todoterreno de la televisión retoma su vida profesional tras haber estado centrada en su marido en sus momentos más bajos.