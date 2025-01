El Maestro Joao, implacable con Ana Herminia: "La pseudonuera de Bárbara Rey es la artífice de todo"

MADRID, 9 Ene. (CHANCE) -

Íntimo amigo de Sofía Cristo, el Maestro Joao ha sido el último en pronunciarse sobre el controvertido paso de la mujer de Ángel Cristo, Ana Herminia Illas, por 'GH Dúo', donde se ha convertido por sus discusiones, su nominación y el ataque de ansiedad que sufrió nada más arrancar el concurso tras enfrentarse con su compañera Vanessa Bouza, en una de las grandes protagonistas en la semana que llevamos de reality.

Al margen del contenido que está dando en la casa de Guadalix, el popular vidente tiene claro que la "pseudonuera" de Bárbara Rey -así es como la llama- "es la cabeza de todo, la artífice de todo" lo que ha hecho Ángel Cristo Jr. contra su madre.

"Más ataques de ansiedad ha tenido Bárbara, así que ya le pueden dar a Ana Herminia 17, que los tenga y que tenga todo lo que quiera, le ha dado el ataque de ansiedad por soberbia. Por soberbia, es plena soberbia, ha sido todo muy injusto" asegura, insistiendo en que tiene "clarísimo" que la cabeza pensante de la guerra familiar y los ataques contra la vedette y contra Sofía Cristo es la venezolana: "Yo creo que Ángel tampoco da para mucho, él no existe. Toda esta trama viene de ella, la nuera low cost que le llamo yo" sentencia.

EL MAESTRO JOAO NOS HABLA DE CÓMO VA SU TRANSICIÓN A BENITA

Hace unos meses, Joao sorprendía al mundo al anunciar durante el programa 'Baila como puedas' que había decidido aceptarse por fin tal y como siempre se había sentido y que iniciaría la transición para convertirse en una mujer, escogiendo como su nuevo nombre Benita en honor a su madre, que fallecía poco después de hacer pública está importante decisión.

Como nos cuenta ahora, "2025 es mi primer año como Benita. Me he llevado 60 de Maestro Joao y a partir de ahora voy a cumplir uno de Benita y estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz". "Voy a verme con mi médico el viernes, el próximo viernes. Y ya tengo los próximos proyectos de iniciar toda la información para los tratamientos de operaciones y demás. Yo llevo cinco meses y medio, casi seis, hormonándome y ahora quiero ya interesarme de los otros tratamientos porque yo ya llego hasta el final. Digo yo ya. Yo quiero todo. Absolutamente. Si no me da miedo, nada, no me da miedo. Cuando sabes lo que eres no hay nada que te asuste. Ahora es una necesidad porque me he pasado 61 años en otro cuerpo, por así decirlo" desvela.

A su lado, uno de sus grandes pilares, su novio Santi 'El Rubio', con el que lleva "cuatro años y medio" de relación, como confiesa orgulloso. "Que la gente sepa que con 61 años se puede tener ilusiones, proyectos, se puede hacer cosas nuevas, se puede empezar de nuevo, se puede tener un novio más guapo, más alto, más joven o más mayor o como sea, da lo mismo. Pero te puedes enamorar, estás viva" asegura, sin descartar una boda aunque por el momento no entre en sus planes.

Comentadísimo ha sido el discurso de Karla Sofía Gascón, uno de los referentes del colectivo LGTBI en la actualidad, durante la gala de los Globos de Oro. Joao reconoce que "estoy un poco así porque el discurso crispado no me gusta. A mí me gusta el discurso del entendimiento, cuando sale de la emoción nunca va a tener sentido. El discurso debe salir de la razón".

"Está muy bien de que nos vean a todas y que salgamos todas, pero nos tenemos que acordar de gente que tenemos ahí. Quiero decirte, a mí, por ejemplo, el colectivo, lo que es LGTBI y todo eso que está ahí, a mí no me ha dicho ni hola, ni hola. Yo entiendo que es una persona con una edad y que al contrario puede ser referente de mucha otra gente. Bloquecitos en esto sí, esto sí, esto no, esto sí. Y ahí no estoy yo muy de acuerdo en tu proceso" apunta crítico, dejando entrever que no ha contado con el apoyo del colectivo en su proceso. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!