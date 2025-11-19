Malena Costa desvela por fin el sexo del bebé que espera con Mario Suárez

MADRID, 19 Nov. (CHANCE) -

Malena Costa por fin ha desvelado el sexo del bebé que espera con Mario Suárez. Hace unos días, la pareja anunciaba a través de redes sociales que pronto se convertirán en familia numerosa con una preciosa imagen de sus hijos Matilda (9) y Mario (8) acariciando la abultadísima barriguita de la modelo, pero hasta ahora no se sabía el sexo.

El futbolista era preguntado esta semana por ello, pero echaba balones fuera: "Creo que Malena lo sabe, yo no lo sé todavía. No, se sabe, se sabe, pero bueno, ya llegará el momento de decirlo y muy contentos".

Hoy, Malena ha reaparecido ante las cámaras en la inauguración de la nueva tienda de Hoss Intropia en Vigo y allí ha desvelado que espera una niña. Además, ha hecho referencia al comentario de su pareja: "El otro día justo mi marido estaba en una cosa que había prensa también, que le preguntaron y le dije, ¿pero por qué no has dicho ya que es niña? Y dice 'da igual, eso te lo dejo a ti' y yo pues nada, ya lo digo que es niña".

La modelo ha asegurado que "el nombre sí que no lo tenemos", aunque sí que ha desvelado que "será por M, pero estamos con muchas dudas y luego ahora también tenemos las opiniones de nuestros hijos que ya tenían ocho y nueve, que no es lo mismo que sólo lo elijamos Mario y yo", por lo que tienen "un conflicto que cada uno dice opciones, pero no, no hay nada cerrado".

En cuanto a cómo está llevando el embarazo, Malena ha explicado que "bastante parecido a los otros embarazos, tengo embarazos muy buenos" porque "antojos no tengo ni náuseas, pero apetito tengo mucho, ahora lo tengo más regulado, pero al principio tenía mucho apetito y antojo".