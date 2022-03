Manuel Velasco habla alto y claro tras la polémica: "No estamos acostumbrados a ver envejecer a las estrellas"

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Manuel Velasco ha hablado para las cámaras de Europa Press Reportajes para aclarar la polémica que se ha creado este miércoles desde que se ha hecho público que Concha Velasco está viviendo en una residencia de la Comunidad de Madrid desde hace tres semanas. Una noticia que ha levantado las críticas sin ningún sentido y que su hijo ha querido contestar para que no haya ninguna duda de lo que ha sucedido, y el porqué de haberse tomado esta decisión.

"Mi madre está en un estado de salud delicado, es una persona dependiente. El verano pasada decidimos entre todos que era momento de trabajar, fue una despedida preciosa y decidimos que no podía vivir sola y así fue" comenzaba diciéndonos Manuel cuando le preguntábamos por su madre. Y es que como bien sabemos, la gran actriz tiene problemas de movilidad e intestinales que le han impedido seguir encima de las tablas, después de una vida entera sirviendo a su público.

Después de la retira, Concha: "Se vino a vivir con nosotros (sus hijos), pero estos meses han sido muy complicados porque la salud de mi madre se ha ido deteriorando... Mi madre tiene además problemas en el aparato digestivo", pero no solo eso, también problemas en "la vesícula, apéndice, hernias, más esto que le pillaron y que se curó, mi madre tiene el hígado mal, necesita una alimentación adecuada. Yo conocido fatal, Paco fenomenal, pero necesita una alimentación muy cuidado".

El primer factor que les ha hecho tomar la decisión de que Concha estuviera en una residencia es que: "Las casas no está adaptadas para personas con poca movilidad, estos cuatro meses nos hemos dado cuenta que no funcionaba esta dinámica, cosas personales de una persona mayor" y además, que como bien nos ha dicho su hijo, estos últimos meses es una persona completamente dependiente.

Por eso, Manuel ha querido dejar claro que se trata de una decisión conjunta: "Mi familia y sobre todo mi madre, porque sobre todo lo ha decidido ella, que lo mejor es que esté atendida en un sitio todos los días" y a partir de ahí: "Encontramos un sitio que nos podemos permitir. Todos los días vamos Paco y yo, y además ahora recibe visitas porque antes no podía, cuando nos íbamos nadie podía abrir la puerta".

Ahora, la gran Concha Velasco: "Tiene una vida muy activa, quiero que la gente lo entienda, se ha formado un revuelo que no merecemos y que no entiendo" y Manuel lanza una reflexión: "Sabemos que es la mejor artista del mundo, pero esto hay que dejarlo apartado hasta que se encuentre mejor, ella ahora no está bien, estamos probando, llevamos unas semanas y estamos muy contentos".

Manuel Velasco ha querido dejar claro que Concha seguirá participando -como hasta ahora- en programas de televisión, pero no realizará ninguna obra de teatro: "Lo que no puede ser es que después de anunciar su retirada se nos siga preguntando si mi madre va a hacer alguna obra de teatro, la respuesta es no. Ha grabado cosas y va a seguir haciendo tele de vez en cuando".

"Nadie quiere más a Concha Velasco que sus hijos y su familia, nadie en el mundo, de puertas para dentro no sabemos lo que pasa en las casas de nadie" ha concluido Manuel, hijo de Concha Velasco, ofendido por las críticas sin ningún tipo de sentido que se han vertido en redes sociales debido a la decisión conjunta de que la actriz esté ingresada en una residencia.

