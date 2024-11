Mar Flores habla como nunca de cómo será como abuela: "Soy muy niñera y estoy encantada"

MADRID, 13 Nov. (CHANCE) -

Mar Flores ha aparecido este miércoles, 13 de noviembre, en los Cines Callao presentando la aplicación 'Red Fun' y ha atendido a la prensa hablando como nunca sobre lo cerca que está el nacimiento de su primer nieto.

"Es una realidad y, como ya he dicho en muchas ocasiones, es una experiencia maravillosa", explicaba la modelo cuando le preguntaban por cómo se enfrenta a esa nueva faceta de abuela que experimentará dentro de poco.

Parece que Mar nunca se imaginó ser abuela tan joven, ya que ha explicado que "realmente son sueños inimaginables", pero ha dejado claro que "me gusta" la idea.

Eso sí, ha confesado que "ha sido un shock al principio porque no lo sabíamos, pero es algo que es inminente, estoy encantada, ellos están felices y es lo que importa".

Por último, sobre si será una abuela consentidora, la modelo se reía y dejaba claro que es "muy niñera", por lo que "entiendo que sí, depende de cuánto tiempo me lo dejen, a lo mejor no me lo quieren dejar de lo que le maleduco".