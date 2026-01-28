Mar Flores se planta y manda un mensaje a Carlo Costanzia di Costigliole con su hijo Carlo como protagonista

Archivo - Mar Flores En Una Imagen De Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Mar Flores y Carlo Costanzia se han convertido en los grandes protagonistas de la primera entrega del nuevo programa de TVE, 'Decomasters'. Después de varios años distanciados, y tras la polémica creada por las memorias de la modelo -en las que se sincera sobre su relación con su hijo y relata los durísimos momentos que vivió durante su matrimonio y tras su separación de Carlo Costanzia di Costigliole-, madre e hijo han dejado el pasado atrás y han empezado de cero en el rodaje del talent de decoración en el que se han sincerado sobre lo especial que es para ambos este primer proyecto juntos.

"Estoy emocionada. He aprendido muchas cosas de él que no había tenido la oportunidad de comprobar antes porque no habíamos convivido tanto tiempo juntos y me hace mucha ilusión. Nos vemos poco, hemos estados viajando mucho... Estoy orgullosa. He descubierto que Carlo es el hijo que a cualquier madre le gustaría tener en cuanto a valores y también el novio que a cualquiera le gustaría tener", ha confesado Mar en el estreno de 'Decomasters'.

Una cercanía y 'buen rollo' que no habrían sentado bien a Costanzia di Costigliole, que en su guerra abierta contra su exmujer -ha asegurado que piensa denunciarla por las graves acusaciones que hace sobre él en sus memorias- habría eliminado su perfil de Instagram después de salir a la luz que había dejado de seguir a Carlo y a su novia, Alejandra Rubio, molesto por la complicidad de la que madre e hijo muestran ante las cámaras.

Desmarcándose de esta polémica, Mar ha roto su silencio para expresar su opinión sobre la actitud de su exmarido ante su acercamiento a su hijo: "Yo no sacaría más las cosas de su lugar, yo creo que así estamos todos bien". "Yo te rogaría y pido por favor para 2026 que no me preguntéis por personas que no sea yo, sobre todo desde mi entorno familiar que no voy a contestar. Y eso ya lo dejo así clarísimo porque quiero tener un año muy tranquilo" ha confesado tajante, reconociendo que aunque no tiene "ni idea" del posible enfado del italiano con Carlo y Alejandra, tampoco tiene nada que decir.

Sin embargo, sí ha revelado que "yo no he recibido nada", asegurando que todavía no tiene noticias de la demanda que anunció Costanzia di Costigliole por sus memorias. "Estoy muy tranquila" ha sentenciado con una sonrisa. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!