María Barranco sobre Verónica Forqué: "Todavía me cuesta pensar que no está"

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Aún recordamos la trágica muerte de Verónica Forqué y lo que ésta simbolizó en el mundo de las redes sociales, sobre todo por lo que concienció a las personas de los límites que nunca hay que sobrepasar en ellas, pero que por desgracia todavía hay quien los traspasa sin piedad.

Hablamos con María Barranco, una de las grandes actrices de nuestro país y nos reconoce que aún le cuesta hablar de la pérdida de Verónica Forqué: "no sé, todavía me cuesta trabajo pensar que no está, pero sí que desde que empezamos a hacer este proyecto dije tengo que llevar algo de ella. Llevo esto y esto que es de mi madre, no me da tiempo a arreglarlo y lo llevo aquí, lo voy a dejar ahí ya".

Consciente de la suerte que tiene de llevar tantos años en la profesión, maría cree que el secreto está en no ser actriz las 24 horas del día: "hay momentos muy largos que no suena el teléfono, no hay una llamada, pero yo siempre a mi vida, a mi familia, a mis amigos porque no todo es el ser actriz. Yo cuando termino me voy del camerino, yo ya soy maría y no puedes estar las 24 horas diciendo soy actriz, te vuelves loca. Hay que agarrarse a la vida, yo a mi familia, a mis nietos, a mis hijas, a mi familia".

Orgullosa de su faceta como madre y abuela, bromea que también recibe quejas: "lo intento hacer bien pero no te creas, tienen quejas, menudo son. Mi mejor papel siempre está por llegar. A esta función le pido que sea un premio para todo el mundo que venga y siempre lo que pido en todos los proyectos, que haya colas en el cine, en el teatro, en la tele, con audiencias".

En cuanto a qué le queda de la actriz que comentó a trabajar con almodóvar en 'mujeres al borde de un ataque de nervios' comenta: "mis ganas de seguir comiéndomelo todo, mis ganas de no fallar, de estar ahí, eso no lo he perdido, sigo teniendo esa ilusión, no tengo a mi lado terroristas, pero sí que se esa ilusión la sigo teniendo".

