María Castro desvela cómo se encuentra su familia tras la tragedia en Paiporta: "Hay que volver a empezar"

MADRID, 6 Ene. (CHANCE) -

María Castro se ha convertido en una de las protagonistas de estas fiestas navideñas al liderar una iniciativa solidaria destinada a garantizar que los niños de Valencia recibieran juguetes en la noche de Reyes, a pesar de las dificultades que muchas familias de la región enfrentan tras recientes catástrofes. La actriz compartió emocionada los motivos que la impulsaron a actuar.

"Bueno, yo es que necesitaba hacer algo. Supongo que, como yo, todo el mundo que vivió esto más de cerca... Yo tengo mucha familia en Paiporta y, aunque están todos bien de salud, hay que volver a empezar. Lo que toda la vida has labrado, pues no te ha servido para mucho, porque hay que volver a arrancar", explicó.

La actriz destacó el impacto de las historias que le contaron durante las fiestas: "Lo que han vivido, creo que no se les olvidará nunca. Nos han contado ahora en Navidad historias para no dormir, y entonces me acostaba cada día diciendo: '¿Qué puedo hacer?' Algo que pueda aportar un poco de ilusión y energía positiva, porque la solución no la tengo, pero sí un poco de esperanza".

Madre de tres niñas, María confesó que el pensamiento de que algunos niños pudieran quedarse sin un juguete la conmovió profundamente: "Me daba mucha pena, no solo pensar en que no tenían un juguete, sino que los propios papás y mamás no podían dejar uno bajo el árbol... que ni siquiera tienen árbol. Pero bueno, que no pudieran tener un guiño con esos niños por si Papá Noel no podía atravesar el barro, o los Reyes Magos. Entonces, que lo atravesó, genial. Que no, ahí estuvimos nosotros".

Además, contó con la colaboración de José, un compañero también originario de la región, con quien visitó pueblos afectados: "Era muy emocionante visitar cada pueblo, recibir el aplauso de la gente que ha pasado el horror, y realmente te recibían con una sonrisa y con la típica alegría valenciana fallera".

Finalmente, en un gesto que refleja su simpatía habitual, María también felicitó al rey emérito Juan Carlos I por su cumpleaños: "Ah, pues oye, felicidades. Happy birthday for the Rey".