María del Monte, tajante sobre una posible reconciliación de Isabel Pantoja con sus hijos: “Que el amor mueva al mundo”

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

María del Monte e Inmaculada Casal han querido arropar a Sonsoles Ónega en una noche muy especial: el estreno de "Las hijas de la criada", la esperada adaptación televisiva de la novela con la que la periodista ganó el Premio Planeta y que llega ahora como gran apuesta de ficción de época, ambientada a principios del siglo XX y centrada en la saga de los Valdés. En un estreno cargado de rostros conocidos del mundo de la televisión y la cultura, el matrimonio se ha dejado ver muy cómplice y sonriente, demostrando la buena sintonía que les une a la presentadora y su ilusión por este nuevo proyecto.

Al ser preguntada por la presencia de Isabel Pantoja en Madrid por asuntos judiciales, María del Monte ha dejado claro que hay límites que no piensa cruzar delante de las cámaras. Fiel a la discreción con la que siempre ha manejado ese capítulo de su vida, ha zanjado el tema con una frase que define bien su postura: que hay cosas de las que no va a hablar nunca, que no es "un clásico", sino su manera de ser. Cuando se le comenta que a la tonadillera se la ve con frecuencia en los juzgados, la artista opta por tirar de elegancia y reconducir el foco hacia la propia ficción que estrenaban, deseando que "Las hijas de la criada" tenga el mismo éxito que el libro en el que se basa.

Sobre una posible reconciliación de Isabel Pantoja con sus hijos tras las últimas entrevistas tanto de Isa Pi como de Kiko Rivera en televisión, la artista evita entrar en detalles y se limita a lanzar un mensaje general, pero muy significativo: "Que el amor mueva al mundo". Con esa frase, rehúye cualquier comentario concreto sobre la familia Pantoja, pero deja entrever cuál es, para ella, el único motor válido para superar rencores y heridas del pasado.

En lo personal, y tras un año especialmente duro marcado por todo el proceso judicial contra su sobrino Antonio Tejado, acusado de participar en el robo a su casa, reconoce que están yendo "poquito a poco, que las prisas no son buenas". A la hora de pedir deseos al 2026, se muestra muy pragmática: confiesa que cada vez pide menos y que lo fundamental es la salud, porque "lo demás ya lo buscamos". En cuanto a las Navidades, asegura que a ambas les encantan, aunque admite que, como la vida misma, cambian y son distintas, pero insiste en que no hay que dejar de celebrarlas pese a los golpes recibidos.

Así, entre gestos de cariño con Inmaculada Casal, palabras de apoyo a Sonsoles Ónega y una firme defensa de su propia intimidad, María del Monte vuelve a demostrar que prefiere la serenidad y el mensaje positivo a alimentar polémicas, incluso cuando la actualidad vuelve a cruzar su nombre con el de Isabel Pantoja y otros episodios dolorosos de su vida.