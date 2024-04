Mario Vaquerizo... ¡apenado y preocupado! así nos ha hablado de la polémica de las Campos

MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

Carmen Borrego está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida tras la exclusiva que su hijo y Paola Olmedo hicieron hablando de ella y, sobre todo, por las demoledoras palabras de Edmundo Arrocet sobre toda la familia.

En este contexto, en el que solamente se habla de las Campos y de las acusaciones que el humorista ha hecho sobre ellas, hemos podido hablar con Mario Vaquerizo sobre esta polémica.

Apenado por la situación en la que se encuentran todas, Mario nos ha confesado que "yo al clan Campos le conozco, sobre todo conocía mucho a Teresa que además se portó siempre muy bien conmigo, por eso siempre le estaré agradecido, a Terelu la conozco más, he coincidido en más programas y a Carmen la he descubierto hace poco y me cae bien".

Reflexionando sobre lo que le ha sucedido a la colaboradora, el cantante explicaba que "lo que pasa en las familias, dentro, es muy difícil, yo no me puedo posicionar por Carmen, por su hijo, por Paola, yo no me puedo posicionar por ellos tres, los otros satélites me dan igual".

Por su parte, Mario no cree que Edmundo sea un satélite: "tampoco, él en un momento dado también fue familia, lo decidió Teresa. A mí lo que me preocupa, bueno yo voy a dormir muy tranquilo, pero la pena es que un hijo y una madre estén viéndose así, creo que ni lo quiere uno ni lo quiere el otro" aseguraba el colaborador.

De lo más sincero, Mario reconocía que "yo constantemente he tenido desavenencias con la familia, pero no se magnifican" por lo que puede entender lo que han pasado entre ellos, pero explicaba que siempre ha habido respeto: "Yo con mis padres me llevo muy bien, les tengo mucho respeto, mi padre me dice una cosa y le digo que sí, si soy alguien y si soy lo que soy, para lo bueno y lo malo, es la educación que he recibido en casa que es la que me ha dado mi madre y mi padre".

