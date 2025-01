Marta Riesco manda un mensaje a su 'enemiga' Anabel Pantoja ante el complicado trance que está viviendo

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Enfrentadas desde hace años, y con un juicio pendiente después de que Marta Riesco demandase a Anabel Pantoja por revelar que la vio en actitud subida de tono con otra mujer en un sofá de Cantora en la Nochevieja de 2021, la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' no ha dudado en aparcar su guerra con la sobrina de Isabel Pantoja para mostrarle todo su apoyo ante el delicado momento que atraviesa tras el ingreso de urgencia de su hija Alma, de solo 40 días, el pasado viernes en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

"Cuando lo he escuchado me he quedado fatal. Independientemente de lo que tengamos ella y yo, creo que esto está por encima de todo y lo que espero es una pronta recuperación del bebé. Me parece una noticia horrible y todo mi amor y todo mi cariño en estos momentos" ha expresado la ex de Antonio David Flores tras el concierto que Miguel Poveda ha ofrecido este domingo en la capital.

Compañera de Belén Esteban, Marta ha confesado que la 'princesa del pueblo' siempre dice que Anabel es "como una hermana" para ella, por lo que "no me extraña que haya ido para allá" en cuanto se enteró de la hospitalización de su pequeña. "Supongo que estará ayudándola como hace siempre y sobre todo sosteniéndola" asegura.

Y aunque actualmente no tiene ningún tipo de relación con Isa Pantoja, con Kiko Rivera, ni con Isabel Pantoja, cree que el hecho de que todos hayan volado a Canarias para estar al lado de la influencer en este trance deja entrever que la situación sería seria: "Es lo que nos ha dejado quizás más preocupados, que hayan ido todos los familiares. Yo espero que salga pronto todo lo mejor posible, pero no sé qué decir, la verdad me he quedado...".

"Yo lo que tenga con Anabel a nivel, en otra esfera, no tiene nada que ver con lo que yo deseo y esto está por encima de todo. O sea, hay cosas que son más tontas, como en mi caso con lo que ha ocurrido con ella, y esto es realmente importante y de verdad, y lo digo sinceramente. O sea, estoy preocupada y ojalá se recupere" ha zanjado emocionada.