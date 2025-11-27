Melyssa Pinto pone nota a Mario Casas como actor y como novio y admite: “A veces abruma un poco”

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

Melyssa Pinto atraviesa uno de los momentos más mediáticos de su vida desde que salió a la luz su relación con Mario Casas, pero ambos han optado por vivir su historia de amor con la máxima discreción. Apenas comparten imágenes juntos en redes, prefieren no exhibir su día a día como pareja y avanzan "poco a poco", aunque el entorno deja claro que la 'influencer' ya es una más en el clan Casas, con planes frecuentes junto a Óscar Casas y su novia, Ana Mena, y el resto de la familia. Lejos de explotar su noviazgo, la influencer intenta seguir centrada en su trabajo y aprender a gestionar un foco que, esta vez, no viene de un reality, sino de su vínculo con uno de los actores más populares del país.

Preguntada por cómo lleva ser uno de los personajes más buscados y verse continuamente en revistas, la joven rebaja el ruido y se niega a verse como una estrella del papel couché: asegura que no se ve "tan así" como se lo plantean y que intenta vivirlo con normalidad. Admite, eso sí, que a veces "abruma un poco" que le pregunten por tantas cosas, pero se lo toma con calma porque siente que no está haciendo "nada malo" ni tiene "nada por lo que preocuparse". Sobre la diferencia entre su discreción y la exposición de otras parejas públicas, como su cuñado con Ana Mena, o Aitana y Plex, lo tiene clarísimo: "Está bien hacerlo de una manera u otra, que cada uno lo haga como quiera y ya está".

Cuando le piden que ponga nota a Mario, no duda: como actor le da "un diez" y como novio también "un diez", una doble calificación que deja entrever lo orgullosa que está de él tanto en lo profesional como en lo personal. A la pregunta de si están felices, responde sin rodeos: "Estoy muy feliz, sí", confirmando el buen momento que atraviesan. Sin embargo, mantiene una línea roja cuando se le cuestiona por las divertidas reuniones familiares del clan Casas y, con una sonrisa, zanja el tema asegurando que no va a hablar de eso y que ya ha contestado "mucho", reafirmando su decisión de proteger ciertos aspectos íntimos de su vida pese a la enorme curiosidad que su relación despierta.