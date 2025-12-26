Merchi, una abuela disfrutona sin David Rodríguez y Anabel Pantoja

Merchi - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Dic. (CHANCE) -

En plenas fiestas navideñas, Anabel Pantoja sigue dando que hablar. Después de los rumores de un posible ultimátum que le habría dado David Rodríguez al no querer pasar estas fechas con Merchi, la influencer ha compartido el día de Nochebuena y Navidad con su pareja en Córdoba.

Sin embargo, la sobrinísima también ha estado estos días en Sevilla, donde se le ha visto disfrutar de sus amistades y de su pareja. Eso sí, Merchi no ha hecho planes con ambos... alimentando así las especulaciones que hay sobre la mala relación que tiene con el fisioterapeuta.

Europa Press ha sido testigo en exclusiva de cómo Merchi ha disfrutado de su nieta a solas. La madre de Anabel Pantoja llevaba a la pequeña a un polideportivo y disfrutaba así de la compañía de la pequeña en estas fechas tan señaladas... pero ni rastro de David.

Con semblante serio, evitaba confirmar si son ciertos los rumores que apuntan que David le hizo elegir Anabel en pasar la Nochebuena con él o con ella y tampoco ha querido hablar de si pasará Nochevieja junto a su hija y su nieta en Canarias.