Miguel Ángel Revilla responde con contundencia a la demanda del Rey Juan Carlos: "No me arrepiento, se lo merece"

MADRID, 2 Abr. (CHANCE) -

Miguel Ángel Revilla ha roto su silencio 24 horas después de que el Rey Juan Carlos anunciase a través de un comunicado emitido por su abogada, Guadalupe Sánchez Baena, que ha iniciado medidas legales contra el expresidente de Cantabria por las declaraciones injuriosas y difamatorias que ha hecho sobre él en los últimos tres años, reclamándole bajo amenaza de demanda por vulnerar su derecho al honor 50.000 euros en concepto de indemnización que destinará íntegramente a Cáritas España.

El político ha comparecido en una multitudinaria rueda de prensa en la sede del Partido Regionalista de Cantabria y, lejos de retractarse de sus palabras, se ha mostrado dolido e indignado y ha preguntado en varias ocasiones "por qué a él" si otras personas han hecho declaraciones mucho más graves sobre el Emérito en los últimos tiempos, citando directamente a dos de las examigas entrañables del Monarca, Bárbara Rey y Corinna Larsen, recordando que la princesa alemana llegó a revelar que Don Juan Carlos tenía una máquina para contar billetes en el Palacio de La Zarzuela.

"Muchos esperaban que entrase a saco contra el Rey Juan Carlos, pero es una situación complicada, no es cualquier cosa enfrentarse a una demanda del que ha sido nuestro Jefe del Estado" ha comenzado, explicando que ahora tiene que "plantear su defensa" -tiene 20 días para responder a la demanda- y "estar atento" a lo que diga su abogado, José María Fuster Fabra.

Sin disimular su enfado, Revilla ha cuestionado por qué el Emérito le ha demandado a él, "un tío normal y corriente", apuntando que cree que "quiere atajar otras voces" y le ha elegido a él por ser un "hombre popular". Asegurando que nunca ha ocultado la buena relación que en su día le unió a Don Juan Carlos -al que admiraba desde su actuación en el 23F como ha revelado- el cántabro ha dejado claro que aunque en su último libro ha sido "muy duro" con el padre de Felipe VI, cree que "se lo merecía" y "no se arrepiente".

"Me ha tenido dándole vueltas a la cabeza, cabreado por un lado, la pregunta de por qué yo. La rabia viene derivada de una situación que para mí siempre fue una anomalía de la Constitución española que declara inviolable al rey para cualquier tipo de acto que cometa. Es inmune, no puede ser denunciado por nadie. Y partiendo de esa base, de que un hombre inmune como es el Rey Emérito, poderoso... presente una demanda contra un tío normal como Miguel Angel Revilla, de 82 años, nacido en Polaciones, y que tiene una virtud, que para algunos es un defecto, es que no he soportado nunca la corrupción, ni los desmanes, ni las ilegalidades de los políticos. No lo he soportado" ha añadido rotundo.

"Sabiendo que además a él no le puede hacer nada... Me parece injusto e incluso mezquino. Me he preguntado por qué yo" ha repetido indignado, defendiendo su honradez. Como ha explicado, se enteró de la demanda del Emérito por su mujer Aurora durante el rodaje de la nueva película de Antonio Resines en Vitoria, en la que interpreta a un juez. "Mi mujer me hizo una seña de que abandonara el rodaje porque había una noticia importante. Me cayó de golpe allí" ha relatado.

"Un señor que paga rigurosamente sus impuestos. No he renegado de mi país del que me siento orgulloso. Soy un señor que no he robado nunca. Comprenderán que con esas características me subleve si veo que hay un señor que está robando. No me puedo callar, lo siento. Hasta en la familia me dicen no seas tan duro pero no puedo hacer otra cosa" ha reconocido, comparando el comportamiento de Don Juan Carlos con el de algunos expolíticos como Rodrigo Rato o Eduardo Zaplana, sobre los que también habla en duros términos en su último libro.

Una rueda de prensa en la que, repitiendo en varias ocasiones que no entiende por qué el Emérito le ha demandado precisamente a él, ha evitado adelantar si acudirá al acto de conciliación propuesto por la abogada del Monara, y cuál será su respuesta a la demanda.