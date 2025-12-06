Miri Pérez se sincera sobre su relación con Alejandro Albalá: “Estamos fluyendo, viva la vida”

Miri Pérez acude a la fiesta que celebra la productora de televisión 'Cuarzo' para festejar la Navidad - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Dic. (CHANCE) -

Miri Pérez atraviesa un momento vital lleno de calma y equilibrio, y no ha dudado en hablar con sinceridad sobre su relación con Alejandro Albalá. La influencer y exconcursante de 'Supervivientes' no ha querido etiquetar su relación, pero sí ha dejado claro que entre ambos hay complicidad y buen entendimiento: "Estamos fluyendo, viva la vida exactamente", confesó con una sonrisa.

Sobre lo que Albalá aporta a su vida, la influencer es contundente y transparente: "Me aporta muchas cosas. Estabilidad no, porque yo no soy muy estable ahora mismo ni la quiero... pero me da coherencia, cariño, sentido del humor y comprensión". Con su tono desenfadado, dejó entrever que vive un momento de libertad y bienestar, sin necesidad de definir lo que siente.

Preguntada por si ambos estarían intentando ocultar su relación, la creadora de contenido aseguró: "No lo sé, no te puedo decir. Solo puedo decir que es un chico estupendo y que estoy fluyendo con lo que venga". Fiel a su estilo, Miri volvió a dejar la puerta abierta a la interpretación, pero con un mensaje claro: disfruta del presente sin presiones.

También fue discreta al referirse a su amistad con Felipe de Marichalar, restando importancia a los rumores: "Tengo buena relación con quien tengo que tenerla, y todo bien", sentenció entre risas. Ligera, espontánea y muy segura de sí misma, Miri Pérez confirma que prefiere vivir sin etiquetas, priorizando las buenas energías y la libertad emocional.