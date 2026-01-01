Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid 2025 con un espectacular vestido joya de Rubén Hernández Costura - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Mónica Martínez despide 2025 en Telemadrid convertida en auténtica dama de la alta costura. La presentadora ha dado las Campanadas de Fin de Año con un diseño exclusivo de Rubén Hernández Costura, creado especialmente para la gran noche del 31 de diciembre.

Para esta cita tan especial, el diseñador alicantino ha ideado un vestido joya de corte recto, confeccionado en un sofisticado tejido de microcristales en tono rojo rubí que envuelve la silueta de Mónica y aporta un brillo hipnótico bajo los focos. El modelo destaca por su escote Bardot muy pronunciado, que deja los hombros al descubierto y estiliza el torso, y por una espectacular maxi flor 3D en la cintura, trabajada como una pieza escultórica que se convierte en el gran foco de atención del look.

Como ocurre con todas las creaciones de la firma, el vestido se ha realizado de manera totalmente artesanal en el atelier de Rubén Hernández en Alicante, siguiendo los procesos tradicionales de la alta costura: patronaje a medida, horas de trabajo manual y un cuidado extremo por cada detalle y acabado.

Este diseño llega en un momento muy especial para el creador, que celebra su veinticinco aniversario como diseñador. A lo largo de estas dos décadas y media, Hernández se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la moda española, favorito de numerosas celebrities y presencia habitual en algunas de las alfombras rojas más importantes del panorama nacional.

Para rematar el estilismo, Mónica Martínez ha completado su look de Nochevieja con unas sandalias rojas de charol de la firma española Magrit, modelo Camille, que aportan altura y continuidad cromática al vestido, reforzando esa imagen poderosa, femenina y absolutamente festiva con la que Telemadrid ha dado la bienvenida a 2026.