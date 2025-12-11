Montoya pasa página tras su ruptura con Anita Williams: "Lo mejor es que cada uno sane por su cuenta"

Montoya en los Premios Ídolo. - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

Montoya ha sido uno de los rostros conocidos más aclamados en la gran alfombra roja de la cuarta edición de los Premios Ídolo. Allí, el fenómeno televisivo de este año ha aclarado en qué punto está su relación con Anita Williams tras las imágenes con ellas disfrutando de la noche madrileña.

"Para mí es un premio estar aquí", ha confesado Montoya, ya que a pesar de no considerarse creador de contenido "algo hemos hecho este año, entretener a España y al mundo entero". "Ahora estoy respirando porque fue todo una vorágine, nadie pensaba lo que iba a pasar y ahora que se cumple un año", ha explicado.

En cuanto a su relación con Anita Williams, después del comunicado que emitió esta anunciando su ruptura definitiva con el artista, ha asegurado que todo "ha quedado más que zanjado". "Anita es una persona maravillosa y le quiero un montón", ha añadido.

Además, el finalista de 'Supervivientes' ha desvelado que "al final ha sido todo una intensidad máxima y al final lo mejor es que cada uno que sane por su cuenta porque ha sido mucha tela para los dos, nos queremos mucho, pero no podemos estar juntos".

Por último, Montoya ha sido preguntado por los rumores que hubo en el pasado de que sería el encargado de dar las Campanadas junto a Sandra Barneda -finalmente será Xuso Jones- y ha comentado que "hubiera acompañado bien a Sandra, pero al final lo hace otro compañero y le deseo mucha suerte". Eso sí, ha reconocido que "me hubiera encantado, un broche de oro con mi Sandra".