Muere la hermana de Sonia Monroy a causa del cáncer terminal que sufría

MADRID, 13 Oct. (CHANCE) -

La vida, con toda su dureza, vuelve a golpear a la familia de Sonia Monroy con el fallecimiento de su hermana a consecuencia del cáncer terminal que padecía y que la propia concursantes de 'Supervivientes All Stars' reconocía hace tan solo unos días en su paso por el plató de 'De Viernes'. "No quiero entrar en detalles porque duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminal" reconocía durante la entrevista.

En el peor momento de su visa, Sonia sufre este nuevo golpe después de haber tenido que hacer frente a la muerte de sus otros dos hermanos Frank Monroy y el DJ Peter Mc, a causa de un accidente de moto. "He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así" reconocía Sonia en referencia a su paso por Honduras.

Sin lugar a dudas esta nueva pérdida en la familia supone un duro golpe para la concursante que aún se estaba adaptando a la vuelta a la normalidad cuatro días después de su regreso del reality en el que ha surgido una nueva enemistad con la que hasta el momento era uno de sus grandes apoyos, Yola Berrocal. "Lo que más me duele es que no me ha respetado. Para mi familia, ver a Alba allí era un aliciente, una forma de esperanza en medio del dolor", añadió Sonia explicando los motivos por los cuales se había enfadado con su defensora en plató.