La nueva etapa de Kiko Rivera: un detalle con Irene Rosales al recoger a sus hijas que sorprende

MADRID, 27 Dic. (CHANCE) -

Kiko Rivera está aprovechando al máximo esta nueva etapa en su vida tras su divorcio con Irene Rosales. El dj está centrado en sus proyectos musicales y en sus hijos, con quienes está aprovechando al máximo el tiempo que tiene. En esta ocasión, el hijo de Isabel Pantoja se ha dejado ver recogiendo a sus hijas en casa de la influencer y un detalle ha llamado la atención.

A pesar de que goza de una buena relación con Irene después de su separación y las entrevistas que han hecho en los medios de comunicación hablando de los entresijos de estos últimos meses, no era la colaboradora de televisión quien salía a acompañar a las menores.

La mujer de confianza de la familia era quien acompañaba a las niñas hasta el coche del dj, encargándose de que se montasen en el vehículo sin que se olvidasen nada para pasar el día con su padre.

Desde que trascendió la separación entre Irene y Kiko han sido muchas las informaciones que se han vertido sobre ambos, pero lo único que se ha confirmado con el paso del tiempo es la nueva ilusión de la influencer con Guillermo y las ganas de tener equilibrio en su vida del dj.