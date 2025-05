Nuria Fergó rompe con su novio Juan Pablo Lauro, y cancela su boda

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

El 2025 está siendo un año complicado para Nuria Fergó. Tras el fallecimiento de su padre José Fernández el pasado 28 de marzo a causa de un cáncer que le fue diagnosticado tan sólo tres meses antes -una durísima pérdida que la cantante hacía pública una semana después de su muerte, dedicándole un desgarrador adiós a través de sus redes sociales-, este fin de semana se ha confirmado su ruptura con Juan Pablo Lauro tras tres años de intensa relación y, lógicamente, la cancelación de su boda.

La pareja anunció su compromiso en septiembre de 2023 durante una romántica escapada a París. Fue frente a la Torre Eiffel donde el exmarido de Irene Villa pedía matrimonio a la triunfita con un impresionante anillo con un diamante y, tras responderle con un 'sí' compartía la gran noticia con sus seguidores en Instagram, confesando que el piloto era el amor de su vida.

Sin prisa pero sin pausa, la pareja comenzó con los preparativos de la boda, una ceremonia que querían que fuese íntima y tan solo con la presencia de su entorno más cercano, como Nuria reveló en numerosas ocasiones ante las cámaras de Europa Press, reconociendo que no tenían fecha para su 'sí quiero' porque en estos momentos estaba centrada en sus compromisos profesionales.

Pues bien, los rumores de crisis que surgían ante la 'desaparición' de Juan Pablo de las publicaciones que la artista compartía en redes sociales -donde es muy activa-, daban hace unos días las primeras pistas de una ruptura definitiva que Fergó ha confirmado al programa 'Socialité',

"Nos quiere dejar muy claro que ella se encuentra muy bien" ha revelado la presentadora del espacio de Mediaset, María Verdoy, relatando que Nuria también se ha pronunciado sobre el aplazamiento de su boda, aclarando que "en ningún momento han tenido una fecha para la boda", por lo que "es muy difícil aplazar una fecha que no existe".

Una discreta ruptura cuyos motivos no han trascendido y sobre la que tanto la malagueña como el exmarido de Irene Villa no se han pronunciado por el momento, aunque todo apunta a que ha sido una decisión cordial y de mutuo acuerdo porque ambos continúan manteniendo sus imágenes juntos en redes rociales y no han dejado de seguirse.