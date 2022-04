Olga Moreno, ¿qué opina de la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco?

MADRID, 30 Abr. (CHANCE) -

Este viernes nos quedamos muy sorprendidos al escuchar a Marta Riesco confesar en 'Ya son las ocho' que cuando estuvo enfadada con Antonio David Flores recibió una llamada de un director de una revista muy importante que le pasaba con Rocío Carrasco y ésta le ofrecía trabajar juntas e ir a cenar para hablar del proyecto. Minutos más tardes, el propio director desmentía la información, pero... ¿qué hay de cierto en esto?

Hemos podido hablar con Olga Moreno y lo cierto es que su reacción, aunque no hace declaraciones, refleja muy bien lo que piensa de esta información. La que fuera pareja de Antonio David Flores se ríe del asunto delante de las cámaras de los medios de comunicación y confiesa: "No, no, no me estoy riendo, para nada...".

Una actitud que deja a entrever lo que piensa Olga de la información que ha contado Marta Riesco. Una llamada que, por lo que comentó este viernes en plató, puede demostrar que se produjo y que habló con Rocío Carrasco. Un acontecimiento histórico en la vida de la reportera que se quedaba en shock después de escuchar la propuesta.

Como de costumbre, Olga opta por tener una llamada telefónica y así evitar las preguntas de la prensa y lo más importante para ella, responderlas. Y es que durante estos días hemos visto como la ganadora de 'Supervivientes 2021' reclama su teléfono móvil para hacer oídos sordos a las preguntas de los reporteros y así librarse de hacer declaraciones.

