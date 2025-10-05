Omar Montes y Lola Romero: conciertazo de Vanesa Martín mientras esperan la llegada de su primer hijo en común

Archivo - Omar Montes y Lola Romero durante el estreno de la película "Napoleón" en el Museo del Prado, a 20 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 5 Oct. (CHANCE) -

Tras más de seis años de amor, Lola Romero y Omar Montes están viviendo uno de los momentos más especiales de su relación al estar esperando su primer hijo en común, el segundo para el artista.

Mientras esperan la llegada del bebé, la pareja sigue disfrutando de su tiempo libre y este fin de semana se han dejado ver en el concierto de Vanesa Martín en la capital madrileña.

A pesar de estar viviendo una de las etapas más dulces de su vida, ni el artista ni la influencer quisieron desvelar cómo están llevando el embarazo... de hecho, todo lo contrario, se mostraron algo tensos por la presencia de las cámaras.

Lola tiene 23 años y cuando conoció a Omar se mudó junto a él a su piso del barrio madrileño de Carabanchel, donde vivieron los dos primeros años de su historia de amor. Después, se marcharon a las afueras de Madrid, a una vivienda de más de cuatro millones de euros que adquirió el cantante.

Allí, en la urbanización de lujo de Montepríncipe los dos esperan ansiosos la llegada de su primer hijo en común... y mientras tanto siguen aprovechando todos los planes que puedan hacer en pareja o con amigos.