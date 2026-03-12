Pablo Castellano zanja la polémica entre María Pombo y Victoria Vera: "No hay que malinterpretar"

Pablo Castellano - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Mar. (CHANCE) -

A pesar de que María Pombo no asistió a la gala de los Goya, ni tampoco ha paseado por la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, se ha visto salpicada por la polémica surgida entre actrices e influencers después de que rostros del mundo de la interpretación como Yolanda Ramos, Norma Ruiz o Mar Regueras se quedasen sin invitación para la gran fiesta del cine español, en la que en cambio sí estuvieron creadoras de contenido como Dulceida, Laura Escanes, o Rosanna Zanetti.

Victoria Vera, premiada por su trayectoria en el festival malagueño, no dudaba en arremeter contra la menor de las Pombo al ser preguntada por este asunto: "Para mí las influencers eran las actrices de los años 30 y 40 que eran las que las mujeres imitaban los peinados, los trajes... y leían, leían". Al comentarle si lo decía por María en concreto, la veterana actriz exclamaba "¿Quién es María Pombo? Uy, no sé... ¡La que lee! Dios mío, qué tristeza".

Un demoledor dardo -ya que parece referirse a la polémica que protagonizó hace unos meses cuando reconoció que no le gustaba leer- al que la 'reina de Instagram' no tardaba en responder con ironía, apuntando que "viene de otra generación y hasta lo puedo entender. Quizás cuando tenga 70 o 80 años me cueste entender estas nuevas generaciones".

Después de que Victoria diese un paso atrás y se disculpase por sus comentarios, ahora es Pablo Castellano el que se ha pronunciado sobre esta controversia en la que se ha visto envuelta María 'sin comerlo ni beberlo'.

"Ya ha conterstado mi mujer, lo que ha tenido que decir lo ha dicho María, y yo no tengo que decir nada más. Es que no hay ninguna polémica de verdad. Ya mi mujer contestó correcta y no hay que malinterpretar ni dar más importancia a las cosas que no la tienen" ha asegurado quitando hierro a los ataques de la actriz. Sus declaraciones, y si siguen en pie sus planes de mudarse una temporada a Miami, ¡en el siguiente vídeo!