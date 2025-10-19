Paloma Lago va a ser abuela... su hijo Javier García Obregón espera su primer hijo

Archivo - Javier García-Obregón y su madre, Paloma Lago, llegan a la iglesia de San Fermín de los Navarros, a 01 de mayo de 2024, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 19 Oct. (CHANCE) -

Tras unos meses especialmente delicados para toda la familia desde que Paloma Lago hiciese pública su denuncia por supuesta agresión sexual a Alfonso Villares, la familia comienza una nueva etapa mucho más feliz. En esta ocasión ha sido el hijo de la presentadora, Javier García Obregón, el que anunciaba la feliz noticia de su próxima paternidad junto a su mujer Eugenia con la que contraía matrimonino el 3 de febrero del pasado año.

"La vida nos ha regalado el milagro más bonito ??? Muy pronto seremos uno más. No podemos estar más felices!!" publicaba la feliz pareja a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía Javier acariciando la incipiente barriguita de su mujer mientras la besa en la cabeza. Sin lugar a dudas, esta noticia llega a la familia para llenarla de felicidad y plenitud tras unos meses delicados en los que el propio Javier ha sido un gran apoyo para su madre.

Siempre muy discretos con su vida más personal y familiar, Álvaro y Eugenia se convertían en marido y mujer el pasado año en una ceremonia discreta y romántica en la Iglesia de San Fermín de los Navarros en la que no faltaron los padres del novio, Paloma Lago y Javier García Obregón, demostrando una relación cordial por la felicidad del hijo que tienen en común.