Paola Olmedo marca límites al clan Campos y celebra que su divorcio con José María Almoguera está "casi finiquitado"

Paola Olmedo marca límites al clan Campos y celebra que su divorcio con José María Almogueraa está "casi finiquitado" - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Dic. (CHANCE) -

Paola Olmedo vuelve a situarse en el centro de la actualidad del clan Campos y, esta vez, lo hace dejando claro que está dispuesta a marcar límites. Tras meses de silencio relativo y de ser mencionada de manera recurrente en debates televisivos a raíz de su separación de José María Almoguera, la que fuera nuera de Carmen Borrego alza la voz, reivindica su papel y advierte de que no piensa permitir que se la siga señalando sin poder defenderse. En su mensaje insiste en una idea clave: ella no eligió la exposición pública, pero sí va a responder cuando lo considere necesario.

La empresaria reconoce que hasta ahora ha mantenido un perfil mucho más discreto del que podría: asegura que se ha "callado muchísimo, siempre, diría", dejando entrever que conoce y guarda información que no ha querido hacer pública. Esa contención se ha puesto a prueba especialmente después de la broma televisiva sobre un supuesto documental suyo, en la que se insinuaba que podría contar su versión de la historia con José María y con la familia Campos. Sobre esa posibilidad, Paola es clara: "No, no voy a hacer nada de eso", aunque matiza que no va a decir "nunca lo haré", pero que "ahora no, ahora no", dejando abierta, aunque muy lejana, la puerta a hablar más en profundidad en el futuro.

Donde se muestra más tajante es a la hora de recordar a todos cuál es su lugar en esta historia: "Que no se olvide nadie que soy la madre de su nieto", sentencia, en referencia directa a Carmen Borrego y, por extensión, al resto del clan. Añade que ese mensaje "va para todos, no solo para mí", dejando claro que su prioridad es la protección de su hijo y su respeto como madre, y que cualquier conflicto o comentario público debería tener ese vínculo siempre presente. Además, subraya una diferencia importante con el resto de miembros mediáticos de la familia: "Yo no elegí ser pública. Esa es la diferencia, que yo no lo elegí", reivindicando su derecho a no ser tratada como un personaje más de la crónica rosa.

Preguntada por lo que pudo pensar José María tras su entrevista en televisión, Paola muestra una actitud de total desapego: afirma que no le importa "ni él ni nadie" en ese sentido. Repite una idea que se ha convertido en su lema: no va a pelear, pero sí se va a defender cuando lo considere necesario. Con ello deja claro que no busca una guerra mediática, pero tampoco se va a quedar quieta si siente que se la ataca o se la descalifica.

En el plano legal y personal, Paola confirma que el divorcio con José María está prácticamente resuelto. Explica que "se va a firmar" y asegura que "ya está, por suerte, ya casi finiquitado", indicando que el proceso se ha acelerado en las últimas semanas. Recalca que "se ha acelerado todo", lo que apunta a que, al menos en lo jurídico, la etapa matrimonial está a punto de cerrarse definitivamente. Con este capítulo próximo a concluir, la manicurista se presenta decidida a seguir adelante, con una postura firme: lejos de buscar foco mediático, pero preparada para hacerse respetar como mujer y, sobre todo, como madre del nieto del clan Campos.