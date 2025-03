Paola Olmedo reaparece pletórica tras lucir su nuevo rostro: "Estoy muy bien"

MADRID, 19 Mar. (CHANCE) -

Paola Olmedo ha sido la gran protagonista de este miércoles al aparecer en la portada de la revista Lecturas mostrando su nuevo rostro tras haberse sometido a una compleja operación estética maxilofacial para cambiar completamente el aspecto de sus encías y su mandíbula.

Un momento súper especial para la que fuera nuera de Carmen Borrego, quien ha aparecido esta tarde ante las cámaras ocultando su rostro con una mascarilla, pero asegurando que se encuentra "muy bien".

Además, Paola ha asegurado que la operación a la que se ha sometido era necesaria por problemas de salud: "Sí, bastante, bastante. Varias cositas. Entonces yo creo que la mejor persona para explicarles sobre eso es el doctor Zada, o sea, no os va a dejar con ninguna duda".

También ha sido preguntada sobre las comparaciones que ha recibido por su aspecto físico con las Campos y ha dejado claro que "no me importa, no me ofende ni mucho menos, no me enfadan esas cosas, no me molesta".

Con esta complicada intervención se ha reposicionado tanto el maxilar superior como el inferior y ha sido realizada por tres cirujanos durante casi siete horas, y en la que además tuvieron que retocar otras partes de su rostro como la nariz.