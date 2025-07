Patricia Donoso carga duramente contra Gloria Camila y José Ortega Cano: "Es muy macarra"

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

En mitad de la polémica que ha servida en la familia Ortega-Cano después del triste fallecimiento de Michu a los 33 años, Patricia Donoso ha reaparecido ante las cámaras y ha arremetido contra Gloria Camila, reavivando así la guerra que tuvo con ellos hace años.

Patricia ha definido a la hija del diestro como "una niña muy macarra, una niña que te vende educación, maravilla y súper divina", pero que no es así, algo que ella descubrió cuando "me despertó aquel día, aquella mañana, porque no sabía que en Miami eran las seis de la mañana y entonces me despertó, para pedirme explicaciones de su padre".

Por ello, cree que "lo peor que podía pasarle a esta niña -Rocío- es dejarlos en manos de esta gente" porque "no son el mejor ejemplo de familia", por lo que espera que "no se la queden los Ortega".

Y no solo ha tenido palabras para la joven, también para Ortega Cano, del que ha afirmado que no está preparado para hacerse cargo de la menor porque "no sabe cuidar de él, ni de lo suyo y traiciona a sus amigas, que dan la cara por él, que en este caso soy yo".

Unas palabras que van a dar mucho que hablar porque Patricia siempre ha demostrado tener libertad absoluta a la hora de opinar sobre todos los rostros conocidos de este país, pero en concreto de la familia del diestro desde que tuvo un rifirrafe con ellos en los platós.