Patricia Pardo, su regalo sorpresa y su emotiva felicitación a Christian Gálvez en su 45 cumpleaños

MADRID, 20 May. (CHANCE) -

Tres años después de comenzar su relación, Patricia Pardo y Christian Gálvez se han convertido en una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional. Una felicidad que comparten con sus seguidores siempre que tienen ocasión, como este lunes 19 de mayo, cuando la presentadora ha dedicado una preciosa felicitación a su marido a través de sus redes sociales con motivo de su 45 cumpleaños.

Con una imagen en blanco y negro del comunicador mirando fijamente a la cámara cuando era tan solo un niño, la gallega ha dejado sin palabras al padre de su hijo Luca (1) con un emotivo mensaje en el que ha confesado que una vida no le basta cuando se trata de estar a su lado.

"Gracias por enseñarme que cumplir años es aprender a vivir con la mirada de un niño. La tuya, siempre dulce, enérgica y entusiasta, me hace pensar que 45 años más no van a ser suficientes para disfrutarte todo lo que quiero. Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco. Me será fácil, esa luz tuya me guiará donde estés. Siempre a tu lado en el camino, amor mío. Lo mereces todo. ¡Felices 45! TE AMO" ha escrito en Instagram, dejando a Christian sin palabras con esta declaración de amor que refleja que su relación marcha viento en popa.

Las sorpresas de Patricia no han terminado aquí, ya que tras cumplir con sus compromisos profesionales al frente del programa que presenta junto a Joaquín Prat, 'Vamos a ver', la veíamos abandonando las instalaciones de Mediaset cargando con una caja de tamaño considerable decorada con un mapamundi que contenía el regalo que ha hecho a su marido en una fecha tan especial como la de su 45 cumpleaños, que la pareja ha celebrado en la intimidad.