¡Primeras imágenes! Alejandra Rubio se deja ver por fin tras dar a luz a su hijo Carlo: "Todo genial"

MADRID, 20 Dic. (CHANCE) -

Desde que dio a luz a su primer hijo en común con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio no se ha dejado ver ante las cámaras. No ha salido en solitario, no ha salido con su bebé recién nacido y tampoco lo ha hecho con su pareja, a quién sí hemos visto.

Tras más de diez días 'escondida' en su vivienda, la hija de Terelu Campos ha aprovechado para salir y dedicarse tiempo a sí misma... ¿para qué? La joven ha acudido a un centro a realizarse la manicura y estar lista para estas fechas tan señaladas.

La colaboradora de televisión salía del portal de su casa asegurando que está "todo genial, gracias" y mostrándose de lo más tranquila y relajada. Sin embargo... la sonrisa se le borra cuando se le pregunta sobre las opiniones que se han vertido en los medios estos días especulando si el pequeño Carlo ha salido o no a la calle, respondiendo dando un portazo.

Tras hacerse las uñas, Alejandra volvía a casa e intentando esforzarse para sonreír, insistía en que está "todo genial" tras el nacimiento del pequeño Carlo.

La hija de Terelu no ha querido desvelar cómo están viviendo esta situación de padres primerizos, al igual que tampoco ha querido dar detalles sobre cómo pasaran sus primeras navidades juntos, pero sí que ha felicitado a l aprensa estas fechas: "Igualmente".