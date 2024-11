Primeras imágenes de Kiko Rivera tras felicitar a su hermana públicamente por su embarazo

MADRID, 13 Nov. (CHANCE) -

A pesar de la nula relación que hay entre ellos, Kiko Rivera ha querido felicitar a su hermana este miércoles al conocer la noticia de su embarazo. Lo ha hecho por sus redes sociales, aparcando las diferencias que tiene con ella y deseándole lo mejor.

"Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud" expresaba el hijo de Isabel Pantoja a través de un storie en Instagram

Sin embargo, no ha sido hasta esta tarde cuando se ha dejado ver ante las cámaras y, aunque no ha querido desvelar cómo se encuentra tras conocer que será tío de nuevo, sí que se ha mostrado sonriente por la gran noticia.

Además, se le ha preguntado por la felicitación que ha tenido hacia su hermana y si esto puede ser el inicio de un acercamiento entre ambos ahora que por fin una buena noticia se abre paso en la familia... pero lo cierto es que el dj ha preferido guardar silencio al respecto.