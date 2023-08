Rappel, desde su opinión sobre el regreso de Don Juan Carlos hasta su felicitación a Isabel Pantoja

MADRID, 5 Ago. (CHANCE) -

El vidente Rappel ha querido compartir sus puntos de vista sobre diversos temas del momento con el equipo de Europa Press, entre ellos el regreso a España del rey emérito don Juan Carlos, justo en el tercer aniversario desde su partida a Abu Dabi.

Rappel, conocido por su intuición y pronósticos, ha confesado: "Su madre fue muy amiga mía, que la quise muchísimo, la condesa de Barcelona, no me quiero emocionar, la traté muchísimo, fuimos muy amigos y siempre me acordaré a la condesa de Barcelona. Yo creo que es donde debe estar, para algunas cosas los defectos como todo el mundo, quiénes no tenemos defectos, pero algunas cosas no ha acertado. Pero hay que saber perdonar, que ha hecho bueno o malo, saber perdonar y olvidar, ser constructivo, hay que saber ver las cosas buenas, para mí es una persona buena con sus defectos y virtudes, pero no soy imparcial, ya te digo por el cariño que le tengo a su madre".

En este sentido, Rappel ha compartido su perspectiva sobre el papel del perdón y la comprensión en la vida, haciendo hincapié en la importancia de reconocer las cualidades positivas de las personas. El vidente ha sostenido que, aunque don Juan Carlos ha cometido errores, también ha realizado acciones meritorias que merecen reconocimiento.

En otro punto de la conversación, Rappel ha revelado que envió sus felicitaciones a la icónica cantante Isabel Pantoja en su 67 cumpleaños, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta a su mensaje. "La he felicitado como siempre, le he mandado un mensaje cariñoso. La respeto, le tengo mucho afecto, admiración. Una gran artista, una gran persona con mala suerte en la vida. Yo soy de los que piensan que si una persona está pasando momentos de dificultades, si puedes echarle una mano para eso estamos, para ayudar. Una buena artista, una buena persona. Le he mandado una felicitación", comentó Rappel.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la relación sentimental que se ha especulado entre el político Albert Rivera y una actriz, Rappel ha manifestado su deseo de felicidad para la pareja. "La verdad, no me he parado a pensar, he visto una relación en la tele por encima. Ni conozco a su pareja, no soy yo para opinar. Si está ilusionado con ella, adelante, si pueden ser felices, adelante. Yo intento ayudar, les deseo que sean felices, ¿por qué no, que sean felices?", concluyó Rappel.