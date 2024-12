Raquel Perera se rinde ante la belleza de Candela Márquez, la nueva novia de Alejandro Sanz: "Es guapísima"

MADRID, 29 Dic. (CHANCE) -

Raquel Perera ha abierto su corazón en una reciente entrevista, dejando claro que no guarda más que buenas palabras para su exmarido Alejandro Sanz y su nueva pareja, Candela Márquez. La empresaria se mostró especialmente positiva sobre la relación de su ex, destacando la felicidad por su bienestar: "Fenomenal, yo me alegro muchísimo por él", comentó, dejando claro que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Además, no dudó en elogiar a su nueva novia: "Es guapísima".

Raquel también compartió su empatía por la dura pérdida de Ana Obregón, quien sufrió la muerte de su hijo, Aless Lequio, hace unos años. "Pues imagínate, yo creo que lo peor que te puede pasar en la vida es perder a un hijo. Dicen que es uno de los lutos más inmensos que hay", expresó con gran respeto y solidaridad hacia la actriz y su doloroso proceso de duelo.

Con la llegada del nuevo año, la empresaria se mostró agradecida por lo que tiene en su vida y compartió su deseo para 2024: "Yo la verdad es que te diría que yo me quiero quedar como estoy porque tengo a casi toda la gente que está a mi alrededor, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, les tengo sanos, les tengo bien. Yo también me encuentro bien, así que básicamente quedarme como estoy y seguir logrando todo lo que me proponga".