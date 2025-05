La reacción de Pitingo al enterarse por la prensa de la condena a su amigo Antonio Carmona

MADRID, 24 May. (CHANCE) -

Antonio Carmona ha ocupado los titulares de la prensa esta semana al conocer que ha sido condenado por un delito leve de amenazas tras un altercado con un vecino de la casa que posee en la localidad gaditana de Barbate sucedido en julio de 2024.

Aunque la sentencia todavía no es firme y cabe recurso, el artista ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz a la pena de dos meses de multa, a razón de 10 euros diarios. 600 euros, además de una orden de alejamiento de 50 metros durante seis meses y la prohibición de ponerse en contacto con el denunciante por ninguna vía, por amenazar presuntamente a su vecino con un bastón rematado en un pico por un conflicto con las lindes de sus fincas: "Se lo voy a hincar en el pecho" le habría dicho.

Una noticia que ha impactado y de la que muchos rostros conocidos no se han enterado, como es el caso de Pitingo, que acudía este viernes a disfrutar de una corrida de toros en Las Ventas y al preguntarle por esta información, se quedaba de lo más sorprendido.

"¿De verdad? ¿Antonio Carmona? ¿Mi Antonio Carmona? No me lo imagino para nada, es que él no es así. Habrá que ver cómo es la verdad de todo eso, no lo sé, me habéis dejado, luego les voy a llamar", decía el artista al ser preguntado por la condena al artista.

Además, también se pronunció sobre el posible romance entre Terelu y Álvaro Muñoz Escassi que se habría destapado en 'Supervivientes' y... parece que él tampoco lo conocía: "No, no aseguro nada, ni sé nada, pero que no me extrañaría, por ninguno de los dos".