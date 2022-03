Rocío Carrasco, dardo a los Mohedano por su ausencia en el concierto homenaje a Rocío Jurado

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Día especial para Rocío Carrasco que, después de semanas volcada en la organización del concierto homenaje a su madre, se ha mostrado tan ilusionada como nerviosa minutos antes del comienzo de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'.

Un evento solidario cuyos beneficios van destinados a las víctimas de la violencia de género y a la Fundación María Bella y en el que, como era de esperar, ha estado arropada por íntimas amigas como Terelu Campos, Carmen Borrego o Carlota Corredera, pero no ha contado con la presencia de ningún miembro de su familia, de quien está más alejada que nunca.

"Estoy muy contenta y muy orgullosa de que todo el mundo haya apoyado la causa y vaya a ser un conciertazo increíble", confesaba Rocío minutos antes del inicio del espectáculo, sin aclarar si en un día tan importante para ella como para su madre ha echado de menos el apoyo de los Mohedano, a los que sin embargo no ha 'cerrado' las puertas del Wizink Center: "Quien quiera venir, que venga, que la entrada está a la venta para todo el mundo". "Que hubieran pagado la entrada para la fundación Ana Bella", añadía, con un dardo con el que ha dejado claro que en ningún momento se le pasó por la cabeza invitarlos.

Orgullosa de su madre - sin quien no se hubiese podido hacer el concierto, ha reconocido - la hija de Rocío Jurado se ha emocionado al hablar de la artista, de quien ha destacado su papel pionero en el feminismo: "En su cabeza no entraba otro pensamiento. Las cosas que decía y las cosas que hacía las hacía con la mayor naturalidad del mundo porque lo sentía así. Lo llevaba intrínseco".

Huyendo de la etiqueta de "protagonista" del evento, Rocío apuntaba que no solo ella, sino "todas las mujeres reales, absolutamente todas, somos las protagonistas esta noche" y, visiblemente emocionada, confesaba que además de su madre "hay más" mujeres de su vida de las que, sin embargo, no ha querido dar nombres. ¿Guiño a su hija Rocío Flores o a su hermana Gloria Camila? ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!