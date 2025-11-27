Rota en lágrimas al recordar a su madre, y ante un teatro casi vacío. Terelu Campos, su adiós agridulce al teatro

MADRID, 27 Nov. (CHANCE) -

Han pasado 7 meses desde que Terelu Campos se subió por primera vez a un escenario -en el teatro Zorrilla de Valladolid el 26 de abril de 2025- en su debut como actriz teatral con la obra 'Santa Lola', dirigida por César Lucendo y producida por el actor y director y por Lara Dibildos.

Compaginando a la perfección sus compromisos televisivos y su paso por 'Supervivientes' con su nueva faceta interpretativa, la hija de María Teresa Campos ha hecho oídos sordos a las críticas por supuesto intrusismo -al no haberse formado como actriz- y ha recorrido parte de nuestro país con la comedia: Murcia, Granada, Benalmádena, o Móstoles, hasta aterrizar en la capital el pasado 29 de octubre en el emblemático teatro Calderón.

Una experiencia tan dura como especial que ha llegado a su fin este miércoles, cuando Terelu se ha metido por última vez en la piel de su personaje en 'Santa Lola' tras cuatro funciones en Madrid. Lejos de conseguir un lleno total en su despedida de los escenarios, ha llamado la atención el poco público que ha asistido a ver la obra -entre ellos Marilí Coll, que ha asegurado que se ha pagado su entrada-, estando prácticamente vacíos los palcos, el paraíso y el anfiteatro, aunque la platea tampoco se ha llenado.

"Estoy muy nerviosa, pero de eso no tengo ni idea, te lo prometo. Te lo juro por mi vida que ni he preguntado" ha reconocido a su llegada al teatro cuando la prensa ha querido saber cómo afrontaba su última función, y qué le parecía la escasa venta de entradas.

Y aunque a pesar de que el público no ha respondido como esperaban, Terelu lo ha dado todo sobre el escenario y, ha dedicado un agradecimiento a los que sí han visto la obra: "Quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí, y a todas las personas que durante las funciones que hemos ido realizando a lo largo de nuestro país se han molestado también en acudir al teatro. Mi único objetivo siempre ha sido que lo pasaran bien. No había ninguna otra pretensión más que disfrutaran, se rieran, se olvidaran de los problemas, que por un momento... durante una hora y pico, la vida les sonriera. Y si eso lo hemos conseguido, me doy... bueno, no por satisfecha, soy la mujer más feliz del mundo" ha expresado muy emocionada.

Además, después de que Lara Dibildos la animase a continuar en el teatro -algo que la presentadora ha dejado claro que no hará, apuntando que "nos veremos en otro sitio"- destacando su talento para la interpretación, Terelu no ha podido contener las lágrimas al confesar que con su experiencia como actriz teatral ha cumplido el sueño de dos personas muy importantes en su vida: su madre María Teresa Campos, y su gran amigo Paco Valladares: "Siento que hubieran disfrutado mucho".

"Estoy muy contenta, es como si me hubiera quitado 25 kilos. Lo paso mal, lo importante es superarlo" ha confesado tras su última función, reconociendo que "de momento" no le gustaría repetir la experiencia: "No voy a mentir. De momento esto se ha acabado, ‘Santa Lola’ se ha acabado, luego Dios dirá".

"Lo que merece la pena es que el público se lo pase bien, si se lo pasa bien todos mis problemas son secundarios" ha añadido, revelando que aunque se va "contenta", "el camino no ha sido fácil no". "Un reto a mis añitos, así, o a mis añazos" ha reconocido con una sonrisa.