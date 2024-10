Roxana, hijastra de Mayra Gómez Kemp, revela cómo será el último adiós a la periodista

MADRID, 15 Oct. (CHANCE) -

En medio de la incertidumbre que existe entorno al fallecimiento de Mayra Gómez Kemp y el cómo será el último adiós al que ha sido uno de los rostros más emblemáticos de nuestra televisión, la hijastra de la periodista nos revela algunos detalles de cómo está siendo todo este triste y complicado proceso.

"Estoy tratando de resolver cómo hacer todo, cuando tenga algo que decirles, os juro que os los voy a decir para que todos puedan hacer lo que tengan que hacer, pero todavía no puedo porque no hay nada que decir" reconocía Roxana ante las cámaras de Europa Press. Completamente implicada en el último adiós a Mayra, la propia Roxana explicaba: "Hasta ahora esto lo organizo yo, pero os juro que se van a enterar de todo no van a necesitar perseguirme tanto".

A pesar de las muchas incógnitas que existen sobre cómo será el último adiós a la periodista, su hijastra ha confirmado: "Una ahora va a ser, nada más. Ella no quería" aunque añadía que sí que habrá homenajes en el futuro: "Eso habrá de todo pero posteriormente, no lo voy a organizar yo eso". Como ha sucedido con todas las personas que la conocían y la querían, Roxana confirmaba que Mayra sigue muy presente en su vida: "Todo el mundo la ama, yo también, la verdad es que quisiera satisfacer a todos, pero la verdad es que no puedo".

Hay que recordar que cuando Mayra conoció al amor de su vida y futuro marido, Alberto Berco, el actor argentino ya tenía dos hijas fruto de una relación anterior con la también actriz Susana Campos, Viviana y Roxana.