Rozalén hace una sorprendente confesión sobre Isabel Pantoja

MADRID, 20 Oct. (CHANCE) -

Rozalén estuvo este sábado, 19 de octubre, en la 13ª edición del concierto solidario en el Wizink Center de Madrid coincidiendo con el día mundial contra el cáncer de mama 'Por Ellas' y allí hizo una confesión que nadie imaginaba.

Le preguntaban por Isabel Pantoja y confesaba que la primera película que vio fue "de la Pantoja, la de 'Yo soy esa'" porque "me llevaron mis padres a verla esa" ya que "mi madre es fan".

Una vinculación con la artista que nadie imaginaba porque los estilos de música que ambas trabajan son totalmente distintos y Rozalén nunca había hablado públicamente de ella.

Además, la cantante alabó las palabras de Sara Carbonero sobre el cáncer, asegurando que "me encantó el discurso porque me pareció real, ella estaba como muy de verdad, como es ella, que creo que es importante sobre todo lo que no paraba de resaltar de que no le gustan las comparaciones bélicas".

Unas palabras necesarias con las que "nos dio a ver la dureza que es esto, que no hay que infantilizarlo ni para nada, que hay que tener prevención, que hay meter la inyección en la sanidad pública para que absolutamente todos puedan acceder a esto y la importancia de la investigación para que de verdad pues haya una calidad de vida en el proceso".