Sara Carbonero, la razón por la que se ha retrasado su alta hospitalaria, y su única prioridad tras su ingreso

Archivo - Sara Carbonero - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Hospitalizada desde el pasado 2 de enero a causa de un fuerte dolor abdominal del que fue intervenida de urgencia poco después de su ingreso en el hospital José Molina Orosa de Lanzarote -donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones navideñas con su novio José Luis Cabrera y un grupo de íntimos amigos como la presentadora Isabel Jiménez- Sara Carbonero continúa evolucionando de modo lento pero positivo, y en los próximos días podría recibir el alta.

A pesar de que tras abandonar la UCI el pasado jueves para pasar a planta diferentes medios de comunicación aventuraron que sería este lunes cuando la exmujer de Iker Casillas abandonaría el hospital para viajar a Madrid y continuar con su recuperación en su casa rodeada de sus seres queridos, los médicos que la están tratando han preferido actuar con prudencia y cautela; y, teniendo en cuenta lo débil que se encontraba cuando ingresó hace ya 11 días, han optado por retrasar su alta hospitalaria para seguir controlando su evolución y estar convencidos de que está al 100% antes de poner fin a su paso por el centro médico.

Arropada en todo momento por su pareja y alguna persona de su máxima confianza -su madre, Goyi Arévalo, regresó a Madrid tras pasar varios días con ella para ayudar a Casillas en el cuidado de los pequeños Martín y Lucas-, buena prueba de que Sara se encuentra mejor es que ya está utilizando su teléfono y ha empezado a interactuar en redes sociales, donde ha dado 'like' a la publicación de Instagram con la que la cantante Sofía Ellar ha anunciado su boda.

Sin prisa por recibir el alta ya que confía totalmente en el criterio de los médicos, en 'El tiempo justo' han desvelado que la única prioridad de la periodista una vez que abandone el hospital y pueda volver a casa es "ver y sobre todo estar con sus hijos", aunque no quiere que lo sucedido o su regreso altere el día a día y la rutina de los niños, que habrían estado informados en todo momento por su padre del bache de salud de su mamá.