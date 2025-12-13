Sara Verdasco, feliz por el embarazo de Ana Boyer: "Al final van a terminar haciendo un equipo de fútbol"

MADRID, 13 Dic. (CHANCE) -

Fernando Verdasco y Ana Boyer han anunciado esta semana a través de la revista ¡HOLA! que están esperando su cuarto hijo. La hija de Isabel Preysler aseguraba que es "un bebé totalmente buscado" y protagonizaba la portada de la revista posando en su impresionante casa en Qatar junto a su marido y sus tres pequeños, Miguel (6), Mateo (que cumplirá 5 el próximo 21 diciembre) y Martín, de 20 meses.

Europa Press hablaba en exclusiva con la cuñada de Ana, Sara Verdasco, y aseguraba que su hermano, Fernando Verdasco, es un valiente por ir en busca de la niña: "Cuando me lo contó le digo 'jolin, eres muy valiente, sois muy valientes'" y desvelaba que el tenista está "como loco por tener una niña, a ver ahora si les viene o si les viene otro chico... al final van a terminar haciendo un equipo de fútbol".

Sara comentaba que están todos "muy contentos, muy felices" por la buena nueva y, además, explicaba que con Ana se lleva "súper bien y con toda su familia también muy bien". Una suerte que entre las familias esté "todo fenomenal", tanto es así que "Isabel y mi madre se llevan muy bien, hablan mucho y desde que ellos empezaron, recibimos a Ana con las puertas abiertas como ellos a mi hermano y a todos nosotros".

En cuanto a cómo es su relación con Tamara Falcó, la hermana de Fernando desvelaba que también se lleva "súper bien" y con Íñigo: "Cuando coincidimos y estamos juntos... como cualquier familia, todo muy bien, muy buenas relaciones".

Eso sí, Sara aseguraba que descarta ir en busca de un niño porque "con tres voy ya bastante, yo ya no voy a intentar buscar, como mi hermano, el niño no vaya a ser que me venga otra niña".