Sheila Casas reacciona a las fotografías de su hermano Óscar Casas con Ana Mena

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

Tras conocer la que podría ser la nueva pareja de la temporada formada por Óscar Casas y Ana Mena, las reacciones no se han hecho esperar. En esta ocasión era la propia Sheila Casas la que hablaba para los micrófonos de Europa Press sobre las cariñosas imágenes de su hermano con la cantante asegurando que está encantanda. "Voy a decir lo mismo que Mario, mientras él sea feliz, estamos todos felices" reconocía la joven apoyando la misma versión que ha dado su hermano Mario Casas.

Feliz por la nueva incorporación a la familia, Sheila aseguraba que estaba sorprendida por la noticia porque era algo que no se esperaba: "Un poco, pero bueno, me alegro, es una chica preciosa y él un niño maravilloso, me alegro que sean felices". Con muy buenas palabras hacia la que podría ser su uneva cuñada, Sheila revelaba que aún no la conoce: "No, yo no la conozco, no tengo el gusto. Pero bueno, se ve una niña maravillosa, la verdad".

Tras haber acaparado también algunos de los titulares de la crónica social por su polémica y divertida relación con Álvaro Muñoz Escassi, Sheila bromeaba sobre cómos será la Navidad en su familia con tantos 'nuevos miembros': "Toca navidad en familia como siempre... vamos a hacer ahí un mejunje" a lo que matizaba: "Poco a poco, todo despacito".