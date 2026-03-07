Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James se relajan por las calles de Sevilla tras el homenaje a la Duquesa de Alba

MADRID (CHANCE)

Tras el gran éxito de la inauguración de la exposición 'Cayetana. Grande de España' por la que el Rey Felipe VI ha visitado por primera vez el palacio de Dueñas, los hijos de la Duquesa de Alba se mostraban orgullosos de este gran homenaje que le han dedicado a su madre en su tierra, Sevilla, que ha logrado reunirlos a todos de nuevo a pesar de sus diferencias.

En esta ocasión veíamos a Eugenia Martínez de Irujo, con un look muy relajado y cómodo, abandonar las instalaciones del Palacio de Dueñas para retomar sus compromisos en la capital madrileña. Al igual que ella, también su hermano mayor, el Duque de Alba, se subía rápidamente al coche que le esperaba a escasos metros de la puerta y que también le iba a llevar de regreso a Madrid.

Mucho más relajados y aprovechando sus últimas horas en la ciudad, los Duques de Huéscar disfrutaron de un agradable paseo por las calles de Sevilla por las que los veíamos especialmente cercanos y cómplices. En medio de una agradable charla con su marido, Fernando Fitz-James, por las calles de Sevilla, Sofía Palazuelo aprovechó para coger un café 'take away' y un pequeño dulce antes de regresar al Palacio de Dueñas donde los veíamos charlar muy sonrientes con los allí presentes. Finalmente, ellos también se subían a su coche para regresar cuanto antes a Madrid donde les esperaban sus tres hijos.