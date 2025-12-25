Sonia Ferrer, “más que feliz” en el amor y sin miedo a la adolescencia de su hija

Sonia Ferrer asiste a la Fiesta de Navidad que organiza la productora de televisión Mandarina - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

Sonia Ferrer afronta estas Navidades con calma y buen ánimo, especialmente en lo que respecta a su vida familiar. La presentadora, que convive con una hija adolescente, reconoce que vive esta etapa con bastante tranquilidad y sin los miedos que muchas veces se asocian a la adolescencia, al menos por ahora.

Cuando le preguntan si teme la típica fase "problemática" de los 15 años, Sonia lo tiene claro: "La verdad que no. No lo temo, pero no lo temo. No tengo, o sea, no me da problemas, ¿sabes?". Explica que la convivencia es "bastante sencilla" y, con sentido del humor, añade que quizá "mañana empieza a ser problemática", pero que, a día de hoy, no tiene motivos para estar preocupada. Esa normalidad hace que pueda centrarse en disfrutar de las fiestas en casa, con el foco puesto en compartir tiempo y mantener la buena relación que tienen.

De cara al nuevo año, Sonia también tiene muy claro cuál es su deseo principal para 2026. Más allá de pensar en proyectos personales o profesionales, asegura que lo que pide es que "le vaya fenomenal a todo el mundo" y, en un gesto cercano, incluye a su interlocutor deseándole que mejore de su alergia. Subraya que en el terreno sentimental no puede pedir nada más: "El amor, estoy más que feliz. No puedo pedir nada ahí. Por ahí no puedo pedir nada, así que voy a tirar más por la salud, para todos". Con estas palabras deja claro que se siente afortunada en lo personal y que, como mucha gente en estas fechas, coloca la salud en el centro de sus deseos para el año que está a punto de comenzar.