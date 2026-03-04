Sonsoles Ónega, junto a sus hermanos, agradece el cariño incondicional recibido tras la muerte de su padre

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

Arropada por familiares y amigos, así hemos visto a Sonsoles Ónega durante toda la jornada en la que no ha podido contener la emoción en la despedida definitiva de su padre, Fernando Ónega, que fallecía en el día de ayer a los 78 años. En esta ocasión, muchas personalidades del mundo de la política, la cultura y el periodismo se han desplazado hasta la Casa de Galicia, en Madrid, donde se ha establecido la capilla ardiente durante toda la jornada.

A última hora de la tarde, Sonsoles, Cristina y Fernando han salido a las puertas de la capilla ardiente para agradecer a los medios las muestras de cariño recibido y el apoyo que están recibiendo en estos duros momentos. "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido todo el día, y también agradecer al Hospital Ramón y Cajal el trato que hemos recibido, cómo le han cuidado, cómo nos han cuidado, y nada más" reconocía Cristina ante una Sonsoles visiblemente emocionada por la situación.

Por su parte, también la periodista quería mostrar su agradecimiento a los compañeros con unas bonitas palabras hacia la figura de s padre y lo que ha significado para el periodismo español: "Emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros y ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó y ojalá seguir y continuar su legado".