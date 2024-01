Soraya reaparece emocionada y confiesa: "Cuando esté todo en su sitio, no sé si volver a intentarlo"

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Hace apenas un mes la cantante anunciaba con alegría que ella y su marido, Miguel Ángel, estaban esperando un hijo. Lo que no entraba en sus planes es que perdiera el bebé en el cuarto mes de embarazo. Tras compartirlo con sus seguidores a través de las redes sociales, hoy ha querido cumplir con sus compromisos profesionales y acudir al evento sobre las 100 mujeres líderes en España.

Nada más ver a la prensa, la cantante se emocionaba al hablar de lo duro que es volver a la vida pública tras este bache en su vida. Ha querido hablar de cómo ella y su marido quisieron hacer partícipes a sus seguidores de la pérdida de su bebé "sobre todo, por el acariño que la gente nos tiene" aunque también valoraban lo mucho que podría ayudar a normalizar esta situación. Aprovechaba para agradecer a las familias que han compartido con ella sus historias y testimonios, algo que les ha ayudado a sobrellevar esta etapa.

Otro punto clave ha sido cómo se lo ha contado a sus hijas y cómo han reaccionado a la noticia. Manuela, de seis años, ha sido capaz de entender lo sucedido pero su hija Olivia, de tan solo dos años, no ha podido. "Mi hija Manuela lo ha procesado con una madurez que es envidiable. No queda otra. La familia es la familia y a veces pensamos que nuestros hijos son demasiado pequeños, porque son pequeños, pero a veces son suficientemente maduros para entenderlo y Manuela lo ha entendido, obviamente Olivia no pero Manuela sí. Manuela ha entendido todo el proceso y lo que pasa es que no desiste, ella quiere su hermanito" comentaba a la prensa.

A preguntarle qué le pide a este año, respondía: "Lo que espero ahora mismo es aceptar todo lo que hemos pasado, sanar medianamente lo posible todo lo que nos ha tocado vivir, reincorporarme con más fuerza que nunca. Y cuando esté todo en su sitio, pues, no lo sé si vuelvo a intentarlo". Aunque recordaba que, a su edad, el tiempo ya no juega a su favor y se encuentra en una cuenta atrás de la que es muy consciente.

Su marido, Miguel Ángel, ha sido un apoyo fundamental en esta etapa de su vida y valora enormemente lo bien que le escucha cuando lo necesita. "Él está en todo el proceso y me ayuda muchísimo. Entonces, él con su discreción que tiene siempre y su saber estar, ayuda mucho más de lo que yo puedo pedir. Bueno, pues a veces lo veo como serio, como callado, pero yo creo que también me busca muchas veces la mirada". Sin duda alguna, esta pérdida les ha ayudado a valorar la familia que han construido y confirmaba que todo ello quedará plasmado en una canción que está deseando componer cuanto antes.

